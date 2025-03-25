Vodafone Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-8 Etabı İkinci Maçlar Yarın

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları yarın oynanacak. Zeren Spor ve Türk Hava Yolları serilerde önde.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:05
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-8 Etabı İkinci Maçlar Yarın

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Dorukta

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabının ikinci maçları, yarın voleybol severleri bekliyor. Zeren Spor ve Türk Hava Yolları'nın serilerdeki avantajı, rekabeti daha da artırıyor.

Serilerde Durum

İlk karşılaşmaların ardından Zeren Spor ve Türk Hava Yolları takımları, 1-0 önde bulunuyor. İkinci karşılaşmaların sonucunda 2 galibiyet alacak takımlar, 5'incilik maçlarına katılma hakkı kazanacak. Kaybeden ekipler ise 7'ncilik mücadelesine çıkmak zorunda kalacak.

İkinci Maç Programı

Yarın oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

  • 14.00 Zeren Spor - Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
  • 18.30 Türk Hava Yolları - Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

Voleybol tutkunları, bu kritik karşılaşmalar için heyecanla bekliyor. Hangi takımlar 5'incilik için mücadele edecek? Cevaplar yarın sahalarda!

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