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Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 Yaygın

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:16
Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 Yaygın

Vodafone Sultanlar Ligi 10. Haftasında Dikkat Çeken Karşılaşma

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında, Türk Hava Yolları, Aras Kargo karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Maçın Detayları

Bu zorlu mücadelede Türk Hava Yolları, sahasında izleyenlere keyifli anlar yaşatarak zaferini ilan etti. Takım, hem hücum hem de savunma oyunuyla rakibine üstünlük sağladı.

Lig boyunca gösterdiği başarılarla göz dolduran Türk Hava Yolları, galibiyetiyle puan sıralamasında güçlü bir konumda kalmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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