Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları Aydın'ı Geçti

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:15
Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları Aydın'ı Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Dorukta

Voleybol severlerin büyük ilgiyle takip ettiği Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabının ilk maçında önemli bir karşılaşma gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'na Yenildi

Aydın'ın ev sahipliğinde yapılan maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Türk Hava Yolları 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Türk Hava Yolları, play-off 5-8 etabına iyi bir başlangıç yaparak taraftarlarını sevindirdi.

Maç, her iki takım açısından da büyük mücadeleye sahne olurken, izleyiciler voleybolun heyecanını doyasıya yaşadı.

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