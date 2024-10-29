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Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları Beşiktaş'ı Mağlup Etti

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla geçerek galip geldi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:35
Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları Beşiktaş'ı Mağlup Etti

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. Hafta Heyecanı

Türk Hava Yolları'nın Başarılı Performansı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan 6. hafta müsabakasında Türk Hava Yolları, güçlü rakibi Beşiktaş'ı 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Türk Hava Yolları, ligin zirvesine bir adım daha yaklaştı.

Maçın Önemi

Her iki takım için de oldukça önemli olan bu karşılaşmada, Türk Hava Yolları'nın üstün performansı dikkat çekti. Taraftarlar, takımlarının gösterdiği mücadeleyle büyük bir coşku yaşadı.

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Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları Beşiktaş'ı Mağlup Etti

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