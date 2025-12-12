DOLAR
Gökhan Ünal'ın Erciyes 38 FK Karnesi: 12 Maç, 18 Puan

Erciyes 38 FK'de görevine son verilen Gökhan Ünal, 12 lig maçında 18 puan topladı; takım son 4 maçta galibiyet alamadı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:11
TFF 3. Lig 2. Grup'taki performans değerlendirmesi

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü’ndeki görevi sona eren Teknik Direktör Gökhan Ünal, takımı istenen seviyeye taşıyamadı. Özellikle son 4 maçta galibiyet alamayan mavi-siyahlılarda yönetim kan değişikliği kararı aldı.

Teknik adam Gökhan Ünal nezaretinde 12 lig maçına çıkan Erciyes 38 Futbol Kulübü, toplam 18 puan topladı. Takımın maç istatistiği 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi şeklinde gerçekleşti; Erciyes 38 FK lig boyunca 15 gol attı ve kalesinde 10 gol gördü.

Erciyes 38 FK lig maçlarında Türk Metal 1936 Spor, Ağrı 1970 SK, Suvermez Kapadokya ve Kırıkkale FK maçlarını kazanırken; Osmaniyespor, Silifke Belediyespor, Malatya Yeşilyurtspor, 12 Bingölspor, Kırşehirspor ve Mazıdağı Fosfatspor ile berabere kaldı.

Mavi-siyahlılar, Karaköprü Belediyespor ve Kilis 1984 A.Ş maçlarını ise kaybetmişti.

