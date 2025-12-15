Malatya Yeşilyurtspor - Cinegold Ağrı 1970 | Nesine 3. Lig 14. Hafta

Malatya Yeşilyurtspor'un konuğu Cinegold Ağrı 1970
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, 14. haftada evinde Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 3. Lig 2. Grup 14. Hafta müsabakalarını açıkladı. Turuncu-yeşilli ekip, açıklanan fikstüre göre yarın kendi sahasında rakibiyle kozlarını paylaşacak.
Maç Bilgileri
Karşılaşma Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve maç 13.00'te başlayacak.
