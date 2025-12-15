DOLAR
Malatya Yeşilyurtspor - Cinegold Ağrı 1970 | Nesine 3. Lig 14. Hafta

Nesine 3. Lig 2. Grup 14. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, yarın Malatya Stadyumu'nda Cinegold Ağrı 1970'i ağırlayacak. Maç saat 13.00'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:54
Malatya Yeşilyurtspor'un konuğu Cinegold Ağrı 1970

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, 14. haftada evinde Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 3. Lig 2. Grup 14. Hafta müsabakalarını açıkladı. Turuncu-yeşilli ekip, açıklanan fikstüre göre yarın kendi sahasında rakibiyle kozlarını paylaşacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve maç 13.00'te başlayacak.

