Voleybol Haftası: Sultanlar ve Efeler Ligi İkinci Devreye Başlıyor

Voleybolda Heyecan Dorukta!

Voleybol severler için heyecan dolu bir haftaya daha merhaba! Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 14. hafta karşılaşmaları başlıyor. İlk devre sonunda Fenerbahçe Medicana liderlik koltuğundayken, Ziraat Bankkart SMS Grup Efeler Ligi'nde zirvede yer alıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi Maç Programı

Yarın başlacak olan maçlar ve tarihler şu şekilde:

Yarın: 17.00 Fenerbahçe Medicana - Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

17.00 Fenerbahçe Medicana - Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel) 4 Ocak Cumartesi:

14.00 VakıfBank - Galatasaray Daikin (VakıfBank)

14.00 VakıfBank - Galatasaray Daikin (VakıfBank) 5 Ocak Pazar:

13.00 Zeren Spor - Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru (Mimar Sinan)

15.30 Aras Kargo - Eczacıbaşı Dynavit (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Bahçelievler Belediyespor - Nilüfer Belediyespor Eker (Hasan Doğan)

SMS Grup Efeler Ligi Maç Programı

4 Ocak Cumartesi günü yapılacak karşılaşmalar ise şöyle:

13.00 On Hotels Alanya Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - Ziraat Bankkart (Akkuş)

13.00 TÜRŞAD - Spor Toto (Adilcevaz)

15.00 Halkbank - Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Fenerbahçe Medicana - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Arkas Spor - Altekma (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

NOT: İstanbul Gençlikspor - Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.