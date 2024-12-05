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Voleybol Haftası: Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi 12. Hafta Programı

Voleybolda 12. hafta heyecanı başlıyor. Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nin maç programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:12
Voleybol Haftası: Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi 12. Hafta Programı

Voleybolda Haftanın Maç Programı

Voleybol tutkunları için büyük heyecan başlıyor! Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 12. hafta maçları oynanacak. İşte liglerdeki maç programı:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

  • 18.00 Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin (İBB Cebeci)

7 Aralık Cumartesi:

  • 13.00 Beşiktaş - VakıfBank (Beşiktaş Fibabanka)
  • 13.00 Fenerbahçe Medicana - Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
  • 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Bahçelievler Belediyespor (Mimar Sinan)
  • 16.00 Türk Hava Yolları - Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
  • 18.30 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

8 Aralık Pazar:

  • 20.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Zeren Spor (Cengiz Göllü)

SMS Grup Efeler Ligi

8 Aralık Pazar:

  • 14.00 Ziraat Bankkart - On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
  • 16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Gençlikspor (Cengiz Göllü)
  • 17.00 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
  • 18.00 Fenerbahçe Medicana - Altekma (Burhan Felek Vestel)
  • 20.00 Arkas Spor - Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

10 Aralık Salı:

  • 15.00 Rams Global Cizre Belediyespor - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

NOT: Develi Belediyespor - TÜRŞAD maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

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