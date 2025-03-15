Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Normal Sezon Sona Erdi

2024-2025 sezonu için normal sezon tamamlandı. Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:28
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Normal Sezon Sona Erdi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Normal Sezon Tamamlandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi, 26. maçların oynanmasıyla normal sezonu başarıyla tamamladı. Yeni sezon olan 2024-2025 için belirlenen statüye göre, lig etabını 63 puanla birinci sırada tamamlayan Ziraat Bankkart, CEV kontenjanına bağlı olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Lig etabını ilk dört sırada tamamlayan takımlar, play-off 1. etap maçlarında mücadele ederek ligin ilk dört sırasını belirleyecek. Bu mücadelelerin ardından 5, 6, 7 ve 8. sıradaki takımlar ise play-off 2. etap maçlarına katılacak ve lig sıralaması kesinleşecek.

Avrupa kupalarına katılım, Şampiyonlar Ligi, CEV Cup, Challenge Cup ve Balkan Kupası, bu etaplarda elde edilecek sıralama sonucuna göre belirlenecek. Bu yıl Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, sezon öncesinde yaptığı açıklamada Efeler Ligi'nde mücadele etmeyeceğini bildirmişti. Bu sebeple SMS Grup Efeler Ligi, 2024-2025 sezonunu 13 takımla tamamladı.

Play-off Etaplarında Mücadele Edecek Takımlar

Normal sezonun sona ermesinin ardından, puan cetvelinde ilk dört sırayı elde eden takımlar Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor, play-off 1. etap maçlarında yer alacak.

Puan cetvelinde 5 ile 8. sırada bulunan Halkbank, Spor Toto, On Hotels Alanya Belediyespor ve Altekma ise play-off 2. etap maçlarında karşılaşacak. Bu sezonun sonunda puan tablosunun son iki sırasında yer alan TÜRŞAD ve Develi Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'ne veda eden takımlar oldular.

Haftanın Sonuçları ve Play-off Eşleşmeleri

Haftanın sonuçları ve belirlenen play-off eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

  • Rams Global Cizre Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor: 0-3
  • Spor Toto - On Hotels Alanya Belediyespor: 3-1
  • Ziraat Bankkart - TÜRŞAD: 3-0
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank: 0-3
  • Galatasaray HDI Sigorta - Altekma: 3-0
  • Arkas Spor - Fenerbahçe Medicana: 3-2

Play-off Eşleşmeleri

Play-off 1. etap eşleşmeleri:
Ziraat Bankkart - Arkas Spor
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Medicana

Play-off 2. etap eşleşmeleri:
Halkbank - On Hotels Alanya Belediyespor
Spor Toto - Altekma

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