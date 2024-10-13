Voleybol SMS Grup Efeler Ligi: Spor Toto, Akkuş Belediyespor'u Mağlup Etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Haftanın Sonuçları
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında önemli bir karşılaşma gerçekleşti. Spor Toto, Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Maçın Sonucu
İki takım arasındaki mücadelede Spor Toto, Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Spor Toto ile Akkuş Belediyespor, Akkuş Kapalı Spor Salonunda karşılaştı. Spor Toto, karşılaşmadaan 3-0 galip ayrıldı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Spor Toto ile Akkuş Belediyespor, Akkuş Kapalı Spor Salonunda karşılaştı. Spor Toto, karşılaşmadaan 3-0 galip ayrıldı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Spor Toto ile Akkuş Belediyespor, Akkuş Kapalı Spor Salonunda karşılaştı. Spor Toto, karşılaşmadaan 3-0 galip ayrıldı.