Volkan Demirel'den Domenico Tedesco değerlendirmesi: 'İsteyen adama Allah her zaman verir'

Volkan Demirel, Domenico Tedesco'nun genç ve istekli olduğunu vurgulayarak 'İsteyen adama da Allah her zaman verir' dedi; teknik direktörlük planları ve Mourinho yorumu da konuşuldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 21:54
Rixos Tersane'de Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nda açıklamalar

Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'yu 'genç ve istekli' olması nedeniyle övdü.

"Gol sevinçlerindeki tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor. İsteyen adama da Allah her zaman verir" diye konuşan Demirel, Tedesco ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak geçen sezon Bodrum FK'de görev yapan Demirel, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Tedesco hakkında Demirel, "Genç olması ve aç olması... Gol sevinçlerindeki tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor. İsteyen adama da Allah her zaman verir. Başarılı olur ya da olmaz, bunu zaman gösterecek. Türkiye'de sonuçlar çok önemli. İki maç berabere kalınca başarısız olunuyor. Bir maç kazanınca başarılı olunuyor. Böyle denklem kurulmaması gerekiyor. Zaman bize her şeyi gösterecek." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlüğe devam etme isteğini vurgulayan Demirel, "Doğru proje ve konuma gitmek istiyorum. Çok takımla görüştük ve konuştuk. Teknik direktörlüğü yapmak için yapmak istemiyorum. Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Bodrum FK maceramız oldu. Bunlara inandığım için gittim. Çalışmaya hazırım." dedi.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yapmasını hata olarak değerlendirmesiyle ilgili de 43 yaşındaki Demirel, "Mourinho ile ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Gerekli yorumları yaptım. O kendi düşüncesi ve yorumudur. Saygı duymak gerekir. Ne demek istediğini kendi dünyasında benimsemiştir de söylemiştir. Fazla yorum yapmak istemiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kuruluna da değinen Volkan Demirel, "İnşallah hayırlısıyla tekrar bir başkan seçilecek. Camia kimi istiyorsa o seçilecek. Kongredeki konuşmalar ve oylar da çok önemli. Hayırlısı ne ise o olsun." değerlendirmesinde bulundu.

