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Volkan Demirel: "Takımımın Bana Verdiği Karşılıktan Memnunum"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Onvo Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:17
Volkan Demirel: "Takımımın Bana Verdiği Karşılıktan Memnunum"

Sipay Bodrum FK'nın Teknik Direktörü Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor'a karşı 3-2 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda baskılı bir oyun ortaya koyduklarını belirten Demirel, "Bir de gol bulduk ama girdiğimiz 2-3 net pozisyonu sonlandıramadık. Takımımın bana verdiği karşılıktan memnunum" ifadelerini kullandı.

Maçın Gidişatı Hakkında Bilgiler

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından konuşan Demirel, izleyenler için güzel bir maç olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Bodrumspor'un iyi oynadığını ancak ilk yarının ikinci periyodunda konsantrasyon düşüklüğü nedeniyle 3 gol yediklerini belirtti.

Yedikleri gollerin top kayıplarından kaynaklandığını açıkça ifade eden Demirel, "İkinci yarı baskılı oyunla üstünlük sağladık. İstediğimiz her şeyi yapmaya çalışan bir takım var. Oturmuş bir sistemimiz var, her şey bir anda değişmiyor. Üstüne koymaya çalıştığımız planlar var" dedi.

Sıralamadaki Hedefler

Demirel, takımının iyi puanlar alarak sıralamada yükselmek istediğini de sözlerine ekleyerek, geleceğe yönelik ümit dolu mesajlar verdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Sipay Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Sipay Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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