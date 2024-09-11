Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

WADA Yönetim Kurulu Antalya'da Bir Araya Gelecek

WADA'nın Antalya'daki toplantısında dopingle mücadele konuları ele alınacak.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:50
WADA Yönetim Kurulu Antalya'da Bir Araya Gelecek

WADA Yönetim Kurulu Toplantısı Antalya'da Gerçekleşiyor

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu, yarın Antalya'da bir araya gelecek. Bu önemli toplantıya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) ev sahipliği yapacak.

Toplantının Detayları

Toplantı, Gloria Serenity Resort otelinde gerçekleşecek ve gün boyunca sürecek. Toplantının başlangıç saati ise 09:00 olarak belirlenmiştir.

Küresel Katılım

Toplantıya, 42 ülkenin spor bakanları veya bakanlık temsilcileri katılacak. Bu buluşmada WADA'nın dopingle mücadele ve sporcu sağlığını koruma konusundaki stratejileri detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

İLGİLİ HABERLER

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar