WADA Yönetim Kurulu Antalya'da Bir Araya Gelecek

WADA Yönetim Kurulu Toplantısı Antalya'da Gerçekleşiyor

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu, yarın Antalya'da bir araya gelecek. Bu önemli toplantıya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) ev sahipliği yapacak.

Toplantının Detayları

Toplantı, Gloria Serenity Resort otelinde gerçekleşecek ve gün boyunca sürecek. Toplantının başlangıç saati ise 09:00 olarak belirlenmiştir.

Küresel Katılım

Toplantıya, 42 ülkenin spor bakanları veya bakanlık temsilcileri katılacak. Bu buluşmada WADA'nın dopingle mücadele ve sporcu sağlığını koruma konusundaki stratejileri detaylı bir şekilde değerlendirilecek.