Wolverhampton, Vitor Pereira ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Wolverhampton, Vitor Pereira ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

Portekizli teknik direktör takımda kalıyor

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası konuşan Pereira, Wolverhampton'ın teknik direktörü olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu benim için bir onur. Bana dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'e gelme şansı veren kulüp burası. Buradaki insanlar beni ailenin bir üyesi olarak benimsedi, ben ve ekibim şehirde, taraftarlar arasında kendimizi çok iyi hissediyoruz."

Kulüp, Premier Lig tablosunda 4 maçın ardından 0 puanla son sırada yer alıyor.