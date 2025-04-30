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Wout Poels, 60. Cumhurbaşkanlığı Türk Bisiklet Turu'nda Liderliğe Yükseldi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabını kazanan Wout Poels, genel klasmanda lider oldu.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 18:06
Wout Poels, 60. Cumhurbaşkanlığı Türk Bisiklet Turu'nda Liderliğe Yükseldi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Heyecan Zirveye Ulaştı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) 4. etabını XDS Astana takımından Hollandalı bisikletçi Wout Poels kazandı. Bu zorlu etabın, Marmaris ve Akyaka (Kıran) arasında yer alan 'Kraliçe Etabı' olduğu belirtildi.

Zor Koşullarda Pedal Çeviren Sporcular

115.4 kilometre uzunluğundaki bu zorlu parkurda sporcular, yağmurlu ve rüzgârlı hava şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Wout Poels, etabı 3 saat 14 dakika 12 saniye ile tamamlayarak genel klasmanda liderlik koltuğuna oturdu. Poels’in hemen arkasında Ekvatorlu sporcu Harold Martin Lopez ikinci, Kolombiyalı sporcu Guillermo Juan Martinez ise üçüncü sırayı elde etti.

Turkuaz Mayo Poels'in Oldu

4. etap sonrası genel klasman liderliğini ele geçiren Wout Poels, Alpecin-Deceuninck takımından Tibor Del Gross'dan liderliği alarak, 5. etapta giyeceği turkuaz mayoyu elde etti.

Kırmızı Mayo Türk Sporcu Ahmet Örken’de

TUR 2025'in 5. etabı sonrası Spor Toto takımının Türk bisikletçisi Ahmet Örken, tırmanış kategorisindeki başarısıyla kırmızı mayoyu kazanmayı başardı. Etabın 35. kilometresindeki tırmanış prim çizgisini birinci geçen Örken, Vinzent Dorn'un önüne geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Hava Şartları Kazaları Beraberinde Getirdi

Bisikletçilerin, zorlu parkurun yanı sıra zorlu hava koşullarıyla da başa çıkması gerekiyordu. Özellikle tırmanışın başlamasıyla etkili olan yağmur, bisikletçileri zor durumda bırakırken, kazalara da sebep oldu. 70. kilometrede, Caja Rural takımından Daniel Babor dahil 5 bisikletçi kaza geçirdi. İlk müdahaleleri yapılan sporcular, yarışa devam edemedi.

5. Etap Marmaris-Aydın Arasında

TUR 2025'in 5. etabı yarın Marmaris’ten başlayarak Aydın’da sona erecek. 151 kilometre uzunluğunda olan bu etap, saat 10.30'da Marmaris Blueport AVM'den start alacak. Yarış, Ege Denizi ile doğanın eşsiz güzelliklerini bir araya getirecek sunumuyla Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda son bulacak.

Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60....

Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 115,4 kilometre uzunluğundaki Marmaris - Akyaka (Kıran) 4. etabı yağışlı havada yapıldı.

Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60....

Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 115,4 kilometre uzunluğundaki Marmaris - Akyaka (Kıran) 4. etabı yağışlı havada yapıldı.

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