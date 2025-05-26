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WT Uluslararası Hakem Semineri ve Yenileme Kursu İstanbul'da Başladı

WT ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen seminer ve kurs, İstanbul'da 58 ülkeden 193 katılımcıyla gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:17
WT Uluslararası Hakem Semineri ve Yenileme Kursu İstanbul'da Başladı

WT Uluslararası Hakem Semineri ve Yenileme Kursu İstanbul'da Başladı

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 136. Kyorugi Uluslararası Hakem Semineri ve 151. Kyorugi Uluslararası Hakem Yenileme Kursu, İstanbul'da başladı.

Federasyonun açıklamasına göre, organizasyona 58 farklı ülkeden 193 katılımcı katılıyor ve WT'nin üst düzey yöneticileri de etkinlikte yer alıyor.

Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, seminerde yaptığı konuşmada, organizasyonun Türkiye'nin tekvando alanındaki uluslararası konumunu pekiştirdiğini vurguladı. Ayrıca, dünyanın dört bir yanından gelen uzman isimlerin bilgi paylaşımı için İstanbul'da buluşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu önemli organizasyon, 29 Mayıs Perşembe günü tamamlanacak.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 136....

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 136. Kyorugi Uluslararası Hakem Semineri ile 151. Kyorugi Uluslararası Hakem Yenileme Kursu, İstanbul'da başladı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 136....

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 136. Kyorugi Uluslararası Hakem Semineri ile 151. Kyorugi Uluslararası Hakem Yenileme Kursu, İstanbul'da başladı.

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