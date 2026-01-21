Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

21-22 Ocak 2026'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda 56 üniversiteden kadın ve erkek sporcular yarışacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:04
Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başlıyor. Organizasyon 21-22 Ocak 2026 tarihlerinde Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Program ve Kategoriler

Şampiyonada müsabakalar iki ana kategori altında yapılacak: Sanda ve Tao-lu. Sanda kategorisinde kadınlar ve erkekler, 48 kilodan 90+ kiloya kadar farklı sıkletlerde tatamiye çıkacak. Tao-lu kategorisinde ise modern tao-lu ve geleneksel tao-lu yarışma kategorileri yer alacak.

Katılımcılar ve İzleyici Bilgisi

Turnuvada 56 üniversiteden kadın ve erkek sporcular mücadele edecek. Ev sahibi SUBÜ'den toplam 8 sporcu şampiyonada yer alacak. Organizasyon, sporseverler tarafından salonda ücretsiz izlenebilecek.

SUBÜ İLE SAKARYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE TÜSF TARAFINDAN DÜZENLENECEK WUSHU...

SUBÜ İLE SAKARYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE TÜSF TARAFINDAN DÜZENLENECEK WUSHU ÜNİLİG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR.

SUBÜ İLE SAKARYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE TÜSF TARAFINDAN DÜZENLENECEK WUSHU...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Minderde Kayseri Rüzgarı: U17 Grekoromen'de 1 Altın, 2 Bronz
2
Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor
3
Talisca: Taraftar Desteğiyle Aston Villa'dan 3 Puan İstiyoruz
4
Denizlili İremsu Çağlar Snow Bike Türkiye Şampiyonu
5
Didim, 2025-2026 TYF Yelken Ligi Etaplarına Ev Sahipliği Yapacak
6
5 Ayda Ünilig'de Türkiye 3.'sü: Çankırı'lı Fatma Başak Coşer
7
Aydınlı Muay Thai Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Derece Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları