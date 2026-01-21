Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başlıyor. Organizasyon 21-22 Ocak 2026 tarihlerinde Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Program ve Kategoriler

Şampiyonada müsabakalar iki ana kategori altında yapılacak: Sanda ve Tao-lu. Sanda kategorisinde kadınlar ve erkekler, 48 kilodan 90+ kiloya kadar farklı sıkletlerde tatamiye çıkacak. Tao-lu kategorisinde ise modern tao-lu ve geleneksel tao-lu yarışma kategorileri yer alacak.

Katılımcılar ve İzleyici Bilgisi

Turnuvada 56 üniversiteden kadın ve erkek sporcular mücadele edecek. Ev sahibi SUBÜ'den toplam 8 sporcu şampiyonada yer alacak. Organizasyon, sporseverler tarafından salonda ücretsiz izlenebilecek.

