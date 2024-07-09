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Yağız Kaan Erdoğmuş, tarihin en iyi oyuncusu Magnus Carlsen’i 41,2 saniyede mat etti

Türkiye’nin en genç satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Magnus Carlsen’i 41,2 saniyede mat etti. Erdoğmuş'un bu büyük başarısı satranç dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 20:42
Yağız Kaan Erdoğmuş, tarihin en iyi oyuncusu Magnus Carlsen’i 41,2 saniyede mat etti

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ'TAN TARİHİ BAŞARI

Türkiye’nin en genç satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Henüz 13 yaşında olan Yağız Kaan, satranç tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Norveçli Magnus Carlsen’i sadece 41,2 saniyede mat etmeyi başardı. Bu olağanüstü performans, satranç dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Erdoğmuş’un adını tüm dünyaya duyurdu.

CARLSEN KARŞISINDA TARİHİ ZAFER

Milli satranç oyuncusu Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı prestijli bir turnuvada dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olan Magnus Carlsen ile karşılaştı. Satranç dünyasında adeta bir efsane olarak kabul edilen Carlsen, genç satranç ustası Yağız Kaan karşısında şaşkınlık yaşadı. Yağız Kaan’ın hızlı ve etkili hamleleri ile Carlsen’i sadece 41,2 saniyede mat etmesi, büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM (Grandmaster) unvanının sahibi. Henüz 13 yaşında bu unvanı alarak Türkiye’nin gururu olan Erdoğmuş, satranç dünyasında büyük bir yetenek olarak tanınıyor. Erdoğmuş’un bu başarısı, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

DÜNYA SATRANÇ TARİHİNDE İLK DÖRDE GİRDİ

Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM’leri listesinde 4. sırada bulunuyor. Bu başarı, onun ne kadar yetenekli ve gelecekte neler başarabileceğinin bir göstergesi. Satranç kariyerine çok genç yaşta başlamasına rağmen kısa sürede büyük başarılara imza atan Erdoğmuş, dünya satranç camiasının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç kariyerine çok küçük yaşta başladı ve kısa sürede birçok turnuvada başarılar elde etti. Genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası birçok turnuvada birincilikler kazanan Erdoğmuş, satranç dünyasında geleceğin büyük ustası olarak görülüyor. Magnus Carlsen gibi bir devi 41,2 saniyede mat etmesi, onun ne kadar yetenekli olduğunun bir kanıtı.

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