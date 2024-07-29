Yalova'dan Bisiklet Milli Takımına Uzanan Başarı Hikayeleri

Yetenek Taramasıyla Milli Takıma Yükseliş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yetenek tarama projeleri, Yalova’da bisikletle tanışan genç sporcuların milli takıma girmesine ve önemli başarılar kazanmasına olanak sağladı.

Proje Kapsamında Önemli Rakamsal Başarılar

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yetenek taramasında bugüne kadar 19 bin 777 öğrenciyi inceleyerek, 1,565 başarılı bir adayın en uygun branşlara yönlendirilmesini sağladı. 2024 yılında 3,671 öğrencinin taraması yapılacak.

Başarıyı Artırma Hedefi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, “Projelerimizle Yalova genelinde tüm öğrencilere ulaşıyoruz, her spor dalında başarılar elde etmek için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Alev: Gelecek İçin Ümitvarız

Eski milli takım antrenörü ve Yalova Bisiklet Takımı Antrenörü Kamil Alev, “Son dönemlerde kadın milli takımına sporcular yetiştiriyoruz. Yetenek taramasından gelen başarılı sporcularımız var,” ifadelerini kullandı.

Genç Sporcuların Heyecanı

Büyük başarılar elde eden genç sporcular, kendilerini bu alanda geliştirmek için sürekli çalışmalarını sürdürüyor. 15 yaşındaki Elif Keklik, “Milli takımda olmak çok keyifli, hedefim EYOF’ta başarılı olmak,” diyerek hedeflerinden bahsetti. 19 yaş altındaki şampiyon Murat Peltek de, “Türkiye’yi temsil etmeyi planlıyorum,” dedi.

Aile Desteği ve Yeni Hedefler

Birçok genç sporcu, aile desteği sayesinde büyük başarılar elde ederken, 2028 ve 2032 olimpiyatlarına katılma hedefleriyle yola devam ediyor. Emine Irmak Sezer, “İlk kadın bisikletçi olarak katılmak istiyorum,” dediğinden geleceğe dair umut dolu bakıyor.