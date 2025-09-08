Yapay Zeka Spor Branşlarında Etkisini Artırıyor: Antrenörden VAR'a Yerli Uygulamalar

Doç. Dr. Mehmet Yıldız, yapay zekanın Türkiye'de sporda performans takibi, rehabilitasyon ve VAR gibi uygulamalarla etkisini artırdığını, yerli yatırımların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:09
FATİH GAZİOĞLU - Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yıldız, yapay zekanın spor alanında birçok branşta etkisini giderek artırdığını söyledi. Yıldız, AA muhabirine yapay zeka ve spor ilişkisinin bugün geldiği noktayı değerlendirdi.

Yıldız, yapay zeka uygulamalarının Türkiye'de sakatlık rehabilitasyonundan antrenman programlarına kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını belirtti. "Hentbol, basketbol, yüzme, tekvando gibi branşlarımızda da özellikle performans takibi sürecinde kullandığımız pek çok yapay zeka uygulaması mevcut. Türk markası olan bu uygulamalar dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek kalite ve güvenlikte ve şu an sahada hizmet etmekteler."

Genç yerli girişimlerin geliştirdiği projelere dikkat çeken Yıldız, bir örnek üzerinde şunları söyledi:

"Ülkemizde geliştirilmiş bir yapıdan bahsedeyim. Genç girişimcilerimiz, bizim öğrencilerimizin geliştirdiği bir sistemde mesela biyomekanik analizler üzerinden sporcuların performans ölçümlerini yapabiliyoruz. Ve bunun için bir laboratuvara ihtiyacımız yok. Bugün sadece telefonunuzdaki kamera pek çok ölçümü almak için yeterli. Bu bize ne sağlıyor? Çok büyük maliyetlerden kurtulmuş olmak. Yapay zeka sayesinde bir antrenör artık sporcusuna Türkiye'nin her yerinde performans testi yapabiliyor. Bu da efektif olarak ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağlıyor. Ülkenin dünyadaki prestijini artırıyor. Her şeyden öte performans sporcusu yetiştirme boyutunda çok ciddi katkılar sağlıyor."

Yıldız, yapay zekanın futboldaki uygulamalarına da değinerek, en iyi örneklerden birinin VAR sistemi olduğunu vurguladı: "Bugün futbolda bir yapay zeka uygulaması olan video yardımcı hakem (VAR) sistemi hakem kararlarına yön veren en önemli unsurlardan biri haline geldi. VAR sistemi dediğimiz şey, tabii ki bir yazılım üzerine, saha içerisinde belli referans noktalarından bazı veriler, bilgisayar yazılımına çekiliyor ve bu yazılım üzerinden bazı senaryolar oluşturuluyor. Bu tamamen karar destek sistemleri olarak aslında devrede. Hakemin yerine doğrudan karar vermek yerine hakemin karar verme sürecinde ona destek olmak için kullanılan bir sistem."

Son olarak Yıldız, yerli üretim ve AR-GE yatırımlarının önemini şöyle açıkladı:

"Daha da gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya AR-GE yatırımlarına çok büyük paylar ayırıyor. Maalesef bir öz eleştiri yapacak olursak ülkemizde bu tür yatırımlar henüz istediğimiz seviyede değil. Bu bir ticarileşme yarışı. Ürünün ticarileşme potansiyeli son derece önemli. Bunun için de pazarda yer edinmeleri gerekiyor. Burada sorun yaşıyor yerli yatırımcılar. Çünkü yıllardır kemikleşmiş, markalaşmış ürünlerle rekabet etmeleri gerekiyor. Bu da kolay olmuyor. Bunun için milli yatırımlara destek verilmesi, bununla alakalı bir bilinç oluşturulması hepimizin görevi. Bu görevi yerine getirirsek umuyorum ki ülkemizde bu konuda iyi yerlere gelecektir. Ülkemizde çok ciddi çalışmalar ve yatırımlar var. TÜBİTAK önemli kurumlarımızdan bir tanesi, projelendirmeler yine bu işin önde gelen unsurlarından bir tanesi, bu sistemler daha efektif hale getirilerek yapılabilir. Yerli teknoloji geliştiren insanımıza, Türk insanımıza fırsat vermeleri gerekiyor. Bu alanda millileşme politikalarının biraz daha ön plana çıkarılması ve yatırım yapılması gerek. Gençlerimizi, yatırımcılarımızı destekleyelim. Yurt dışında yapılan ürünlerden, teknolojilerden çok daha iyisini yapabilecek gençlerimiz var."

