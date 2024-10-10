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Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için idmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:26
Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor Haberi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 18 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-siyahlı takım, çalışmalarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürmekte.

Antrenman Detayları

Takım, altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla yoğun tempolu bir hazırlık dönemi geçirdi. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular, 5’e 2 pas çalışması ve taktik antrenmanı yaparak maç gününe hazır hale gelmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti.

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