Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'a 4-1 Yenildi: Derviş Deniz'in Açıklamaları

Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'a 4-1 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik sorumlu Derviş Deniz, seyircileri önünde galip gelemedikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Derviş Deniz'den Maç Değerlendirmesi

Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Deniz, bu karşılaşmanın taraftarları önünde oynadıkları ilk maç olduğunu ifade etti. "Farklı mağlup olduk. Yan toplardan, duran toplardan üç tane gol yedik. Bu da oyunumuzu olumsuz etkiledi. İstediğimiz futbolu sahada sergileyemedik," dedi.

Deniz ayrıca, "Oyun İstanbulspor'un kontrolü altındaydı. Mücadele ettik ama rakibimizi tebrik ederiz. Stadın zemini ise çok iyiydi; Türkiye standartlarının üzerinde," şeklinde konuştu. Hedefleri hakkında da bilgi veren Deniz, "Yeni Malatyaspor'a bir oyuncu kazandırabilirsek, bu anlamda bir hedef koyuyoruz. Şartlar belli, hepiniz biliyorsunuz," ifadelerini kullandı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz'ın Yorumları

Uğur Okulları İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ise Malatya'da uzun bir aradan sonra bu seviyede bir maç oynandığına dikkat çekti. Korkmaz, ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini ve Malatya'nın olumsuz etkilerle karşılaştığını vurgulayarak, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Malatya şehri, bu ağır olayın yaralarını en kısa zamanda sarar," dedi.

Korkmaz, Yeni Malatyaspor'un Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "Süper Lig'deyken harika bir atmosfer vardı. Umarım eski güzel günlerine döner," şeklinde konuştu. Ayrıca, futbolu yönetenlere bir mesaj vererek, "Malatya şehrinde de milli müsabakalar rahatlıkla yapılabilir. Şu anda gördüğüm en güzel zemin," dedi. Emeği geçenlere teşekkür eden Korkmaz, genç oyunculara başarılar diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.