Yiğit Emre Çeltik sezonu çapraz bağ sakatlığıyla kapattı

Kayserispor’lu Yiğit Emre Çeltik, Ziraat Türkiye Kupası’nda 116. dakikada sakatlanıp çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattı; önümüzdeki günlerde ameliyat olacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 21:23
Kayserispor’da kupa maçında büyük şok

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da sakatlık haberi takımı ve taraftarları üzdü. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda oynanan ve 2-0 kaybedilen karşılaşmanın 116. dakikasında sakatlanmış olan Yiğit Emre Çeltik'in çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak genç futbolcunun bu nedenle sezonu kapadığı bildirildi.

2003 doğumlu Yiğit Emre Çeltik, bu sezon yalnızca 2 maçta forma giydi.

