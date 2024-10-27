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Yıldız Erkek Epe Milli Takımı'ndan Bronz Madalya

Avusturya'daki 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda Yıldız Erkek Epe Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 20:16
Yıldız Erkek Epe Milli Takımı'ndan Bronz Madalya

Yıldız Erkek Epe Milli Takımı Avusturya'da Başarı Elde Etti

Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda, Yıldız Epe Milli Takımı büyük bir başarıya imza atarak bronz madalya kazandı.

Milli Takımın Başarılı Kadrosu

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, milli takımı bu turnuvada Göksu Mert Oran, Onur Saraçoğlu, Doruk Erolçevik ve Mehmet Ilgar Ceviziçi temsil etti.

Üçüncülük Maçındaki Mücadele

Ay-yıldızlı ekip, bronz madalya için mücadele ettiği üçüncülük maçında Katar ile karşılaştı. Milliler, bu karşılaşmayı 45-19 gibi farklı bir skorla kazanarak zaferle ayrıldılar.

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