Yıldız teknik adam yeniden Süper Lig'de

Süper Lig'de başarılı imzalara adım atan Fatih Tekke'den tekrar çalışmalar başlatıldı. Sivasspor yenilgisi sonrası istifa eden Ömer Erdoğan'ın yerine Alanyaspor'un teknik adamı Fatih Tekke ile anlaşma yapıldığı görüldü.

Yıldız teknik adam yeniden Süper Lig'de
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Süper Lig tüm heyecanıyla devam ederken yıldız teknik adamdan geri dönüş geldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi. Turuncu yeşilli kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik adam Tekke için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde etkinlik yapıldı.

Fatih Tekke ise kulüp başkanı Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine kendisini bu göreve getirilirken teşekkür ederek Alanya'da olmanın nedeniyle takımın geleceği ve bulunduğu durum hakkında Tekke, bölgede buluna yerden uzaklaşarak oyun gücüyle, oyuncunun gücünün artmasıyla Alanyaspor camiasına ve taraftarlarına yakışır futbol oynanarak işimiz olmadığını belirterek Galatasaray maçından önceki milli takım arasına iki maçların olduğu hatırlatarak iki maçta puan ve puan almak için çalışmalar başladı.

Fatih tekke

"ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK VAR DİYEMEM"

Oyun kimliğini ve oyun gücünü sahada sergilemek için Tekke'den açıklamalar geldi. Antrenörlük hedefleri yapılırken iyi oyuncular olduğunu belirterek eksikler olduğunu belirtti. Oyuncularımın duygularını ve heyecanını yüksekte taşımak istediğini dile getirerek nasibimizdeki puan ve puanlar olması tahminler ediliyor. 

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