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Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası: Türkiye'den İki Bronz Madalya

Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 2 bronz madalya kazanarak şampiyonayı 4 altın ve 5 bronzla tamamladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:28
Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası: Türkiye'den İki Bronz Madalya

Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Başarılar

Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. ve son gününde, Ahmet Eren Aksoy ve Osman Nuri Esad Ersan bronz madalya kazanarak Türk sporunu gururlandırdı.

Şampiyona Detayları

Organizasyon, Arnavutluk'un başkenti Tiran’da düzenlendi ve erkekler kategorisinde toplam 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Milli sporcularımız, kazandıkları madalyalarla Türkiye'nin başarısına katkıda bulundu.

Başarılı Performanslar

Ahmet Eren Aksoy, 33 kiloda ve Osman Nuri Esad Ersan ise 37 kiloda, bronz madalya elde ederek şampiyonayı başarıyla tamamladılar.

Sonuç olarak, Türk sporcular şampiyonayı toplamda 4 altın ve 5 bronz madalya ile tamamladılar. Bu başarı, Türkiye tekvandocuları için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

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