Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84-75 Trabzonspor'u Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi | 4. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Trabzonspor'u 84-75 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, mücadeleyi üstün bir performansla tamamlayarak sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma, ligdeki 4. hafta programının önemli randevularından birini oluşturdu.

Maç Sonucu: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84 - 75 Trabzonspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Trabzonspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Griffin (1) ile Trabzonspor oyuncusu Reed (0) mücadele etti.