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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Tyler Cook'u Kadrosuna Dahil Etti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Tyler Cook ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:21
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Tyler Cook'u Kadrosuna Dahil Etti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten Önemli Transfer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önde gelen takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor, 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Tyler Cook'u kadrosuna kattı.

Tyler Cook Hakkında

Son dönemlerde İspanya'nın Joventut Badalona takımında forma giyen Cook, yetenekli bir oyuncu olarak dikkat çekmektedir. Kulüp, yapılan resmi açıklama ile Cook ile sözleşme imzalandığını kamuoyuna duyurdu.

Transferde Diğer Gelişmeler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Tyler Cook'un takıma katılımıyla birlikte, daha önce kadrosunda bulunan Noah Thomson ve Javon Franklin ile yollarını ayırdığını da belirtti.

Bu transfer, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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