Yukatel Merkezefendi, Büyükçekmece'yi 89-81 Yenerek Zirveye Koşuyor

Yukatel Merkezefendi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'yi 89-81 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 20:26
Yukatel Merkezefendi, Büyükçekmece'yi 89-81 Yenerek Zirveye Koşuyor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında önemli bir başarıya imza attı. Takım, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 89-81'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet, Yukatel Merkezefendi için başarı dolu bir sezona katkıda bulunurken, ligin zirve mücadelesinde de önemli bir adım oldu.

Maçın detayları incelendiğinde, Merkezefendi Basketbol'un takım oyunundaki uyum ve oyuncuların performansı dikkat çekti. Takım, hem hücumu hem de savunmasıyla galibiyeti elde etmeyi başardı.

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