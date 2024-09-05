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Yunanistan'da EKO Acropolis Rallisi Başladı

Yunanistan'daki EKO Acropolis Rallisi'nde deneme sürüşü yapıldı. Millî pilotlar Burcu Çetinkaya, Ali Türkkan ve Uğur Soylu yarışıyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:58
Yunanistan'da EKO Acropolis Rallisi Başladı

Yunanistan'daki EKO Acropolis Rallisi'nde Deneme Sürüşü

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. ayağı olan EKO Acropolis Rallisi, Yunanistan'ın Lamia şehrinde heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Rallide, 72 pilot arasında tek kadın olarak dikkat çeken millî rallici Burcu Çetinkaya, performansıyla bu organizasyona damgasını vurdu.

"Hayallerinizden Vazgeçmeyin"

Deneme sürüşü sonrasında Burcu Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın sürücülerin WRC'deki varlığının azaldığını belirtti. "Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bazen zorluklar olabilir ama bu, geri dönemeyeceğiniz anlamına gelmez." diyerek kadınlara cesaret verdi.

Motor Sporlarında Cinsiyet Eşitliği

Çetinkaya, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kadınlar Komisyonu Başkanı olarak cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi ve kadınların motor sporlarına katılımını artırmayı hedeflediğini ifade etti. İtalyan kadın yardımcı pilot Fabrizia Pons'un 1982’deki zaferini hatırlatarak, onunla birlikte yarışmanın kendisi için çok heyecan verici olduğunun altını çizdi.

Türk Pilotlardan Rekabet Dolu Açıklamalar

Aynı zamanda, Burcu Çetinkaya'nın yanı sıra yarışta yer alan diğer Türk pilotlar Ali Türkkan ve Uğur Soylu da mevcut. Türkkan, "Zorlu bir yarış bizi bekliyor, bu yarış şampiyonluk yolundaki önem taşıyor." ifadeleriyle yarışın önemine değindi.

Şampiyonluk Hedefleri

Ali Türkkan, sezonun sonunda şampiyonluğu elde etmenin hem tarihi hem de unutulmaz bir an olacağını ifade etti. Yarışı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bu yılki EKO Acropolis Rallisi, hem Türk pilota hem de kadın yarışmacılara yeni başarılar kazandırmayı hedefliyor.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme...

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Ralli’sinde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi. 72 pilot arasında tek kadın olan Milli rallici Burcu Çetinkaya’nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu’nun da yer aldığı EKO Acropolis Ralli’si başkent Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

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