Yusuf Dikeç'in İkonik Pozu ile Atıcılık Dünyayı Sarstı

2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç, spor dünyasında adını unutulmaz bir şekilde duyurdu.

Yıllık Başarı ile Dolu

Atıcılık Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 2024 yılında Türk atıcılar toplamda 34 madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye’nin atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazanmasıyla taçlandı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024'te Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip oldu.

Yusuf Dikeç Pozunun Viral Etkisi

Olimpiyatlarda 5. kez mücadele eden Dikeç, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizatlardan uzak, bir eli cebinde yaptığı atışlarla dikkat çekti. Bu özgün tarzı dünya çapında ilgi gördü. Sosyal medyada viral olan "Yusuf Dikeç pozu", farklı branşlardaki sporcular tarafından da benimsendi. İsveçli Armand Duplantis, Avustralyalı Nina Kennedy ve Jamaikalı Roje Stona gibi sporcular da bu pozu kullanarak sevinç gösterilerinde bulundu.

2025 Yılı Vizyonu

Türkiye Atıcılık Federasyonu, 17 Ekim'de Ankara'da düzenlenen genel kurulda, Murat Kocakaya başkan seçildi. Kocakaya, "Şeffaf, katılımcı ve adil" bir yönetim anlayışıyla Türk atıcılığının ulusal ve uluslararası düzeyde başarısını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kocakaya, genç yetenekleri atıcılıkla tanıştırmak ve altyapı yatırımlarına öncelik vermek amacıyla birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

“Yusuf Dikeç gibi başarılı sporcuları federasyonun yüzü haline getirerek, atıcılığın tanınırlığını artırmayı amaçlıyoruz,” ifadelerini kullanan Kocakaya, sosyal medya ve basında daha fazla yer alarak gençleri bu spor için teşvik edeceklerini vurguladı.