Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu: Tribünde gizlice takip etti

Beşiktaş, transfer piyasasına büyük bir sürprizle adım atıyor. Siyah-beyazlılar, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrolarına katmak için adımlarını hızlandırdı. Geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Club Brugge-Beşiktaş maçının tribünlerinde Yusuf Yazıcı'nın izlendiği gözlendi. Bu beklenmedik tribün ziyareti, transfer dedikodularını hızlandırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu transfer için yoğun bir şekilde çaba gösterdiği ve sonunda Yusuf Yazıcı ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Şimdi ise gözler, Lille'de forma giyen milli oyuncunun bonservis bedelinin nasıl karşılanacağında. Beşiktaş'ın, Yusuf Yazıcı'yı devre arasında kadrosuna katmasıyla futbol dünyasında büyük bir sürprize imza atabileceği konuşuluyor.





Beşiktaş'ın, Perşembe günü Club Brugge ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, futbol dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Bu sürpriz tribün ziyareti, Beşiktaş cephesinde transfere yönelik çabaların arttığını gösterdi. Takımın başındaki isim Şenol Güneş'in, milli yıldızı kadrosuna katma isteği ve ısrarı, Yusuf Yazıcı ile anlaşmanın yolunu açtı. Lille'den transferi gerçekleşmesi durumunda kolaylık sağlanması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş'a dönüşü, futbol camiasında büyük bir heyecan ve spekülasyon yaratırken, bu transferin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.