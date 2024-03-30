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Zaniolo'ya ödenecek bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İngiltere milli takımında beklediği performansı gösteremedi. Ada'nın temsilcileri satın alma opsiyonunu kullanmayacak, bu da İtalyan yıldıza sezon sonunda veda edecekleri anlamına geliyor. Zaniolo'nun Galataaray'a dönüşüyle ​​ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 30.03.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:30
Zaniolo'ya ödenecek bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, bu sezonun başında 15 milyon euro karşılığında transfer olan Nicolo Zaniolo'yu, satın alma opsiyonuyla birlikte 5 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig'deki Aston Villa'ya kiraladı. Zaniolo İngiltere adına toplam 32 maça çıktı. İlk 11 maçın sadece 10'unda forma giymesine rağmen takım 3 gol atmayı başardı.

Zaniolo'ya ödenecek bonservis bedeli belli oldu

Aston Villa'nın performansı beklentileri karşılamadığı için İtalyan oyuncunun opsiyonunu kullanmaya niyeti yok. Sezon sonunda Galatasaray'a dönen yıldız oyuncuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Zaniolo'nun adı sadece Atletico Madrid'de değil, Milan, Juventus, PSG, Roma ve Lazio gibi birçok takımda da anılıyor. Bu kulüplerden alınan bilgilere göre İtalyan oyuncu hakkında şok edici şikayetler var.,

Zaniolo'ya ödenecek bonservis bedeli belli oldu

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan bir habere göre Nicolo Zaniolo ve İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile sözleşme imzalamak istiyor. Habere göre Fiorentina'nın yıldız oyuncuyla somut bir ilgisi var.

İtalyan ekibinin Zaniolo için resmi teklif yapması bekleniyor ancak Galatasaray bonservis bedeli belirledi. İspanyol medyası, Atletico Madrid'in Galatasaray'a 18 milyon euroluk teklifte bulunduğunu bildirdi. Fakat, sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcuya 25 milyon euro karşılığında kapıyı açacak.

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