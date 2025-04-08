Zayn Sofuoğlu İngiltere'de Karting Podyumuna Çıktı

İngiltere'de düzenlenen Super One Karting Serisi'nde 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, gösterdiği başarı ile podyuma çıkarak büyük bir mutluluk yaşadı. Zayn, bu seride mücadele ederek 3'üncü ve 2'nci olmak üzere iki farklı başarı elde etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 TOSFED Karting Mikro Kupası birincisi olan Zayn, Avrupa'daki ilk deneyiminde podyum başarısını tatmayı başardı. 11 Nisan'da 6 yaşına girecek olan Zayn, ilk ayakta iki eleme yarışını da 2'nci sırada tamamladı ve final yarışında 3'üncülük elde etti.

Borusan Otomotiv Motor Sporları takımına ait olan Zayn, ikinci ayakta sıralama turlarında en hızlı zamanı tutarak dikkatleri üzerine çekti. Eleme yarışlarında ise iki kez birinci olarak yeteneklerini sergiledi.

Final yarışının son virajında yaptığı başarılı atakla bitiş çizgisini 2'nci sırada geçerek organizasyonu çifte podyumla tamamlamayı başardı. Zayn Sofuoğlu, gelecekteki başarılarıyla otomobil sporları dünyasında adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.