Ziraat Türkiye Kupası'nda muhteşem gece! 5 gol 1 kırmızı kart: Trabzonspor yarı finalde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı, Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçla devam etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan bordo-mavili ekip, önemli bir avantaj elde etti.



Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Edin Visca, 41. dakikada Stefano Denswil ve 49. dakikada Taxiarchis Fountas kaydederken, Fatih Karagümrük'ün golleri 22. dakikada Ryan Mendes ve 79. dakikada Flavio Paoletti'den geldi.

Maçta önemli bir olay da yaşandı. Trabzonspor'dan Enis Destan, 45. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rövanş maçı ise 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.





Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının önemli anları ise şu şekilde:

90': Son düdük çaldı ve Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

90'+7': Maçın sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

79': Fatih Karagümrük'ten Paoletti'nin attığı golle skor 3-2 oldu.

49': Trabzonspor, Fountas'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

45': Trabzonsporlu Enis Destan, rakibine yaptığı faul sonrası direk kırmızı kart gördü.

41': Denswil'in golüyle Trabzonspor skoru 2-1'e taşıdı.

22': Fatih Karagümrük'ten Ryan Mendes'in attığı golle beraberlik sağlandı.

15': Visca'nın golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti.

İlk maçta elde edilen bu sonuçla Trabzonspor, rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Trabzonspor - Karagümrük İlk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Berat, Eren, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis Destan

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohdén, Feghouli, Emre, Eysseric, Mendes, Güven