Bist 100
9.722,09 0%
DOLAR
32,58 0,08%
EURO
34,96 0,28%
ALTIN
2.413,8 0,11%

Ziraat Türkiye Kupası'nda muhteşem gece! 5 gol 1 kırmızı kart: Trabzonspor yarı finalde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek avantaj yakaladı. İşte maçın detayları ve goller...

Yayın Tarihi: 25.04.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 00:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda muhteşem gece! 5 gol 1 kırmızı kart: Trabzonspor yarı finalde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı, Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçla devam etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan bordo-mavili ekip, önemli bir avantaj elde etti.

Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Edin Visca, 41. dakikada Stefano Denswil ve 49. dakikada Taxiarchis Fountas kaydederken, Fatih Karagümrük'ün golleri 22. dakikada Ryan Mendes ve 79. dakikada Flavio Paoletti'den geldi.

Maçta önemli bir olay da yaşandı. Trabzonspor'dan Enis Destan, 45. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rövanş maçı ise 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

trabzonspor

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının önemli anları ise şu şekilde:

90': Son düdük çaldı ve Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

90'+7': Maçın sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

79': Fatih Karagümrük'ten Paoletti'nin attığı golle skor 3-2 oldu.

49': Trabzonspor, Fountas'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

45': Trabzonsporlu Enis Destan, rakibine yaptığı faul sonrası direk kırmızı kart gördü.

41': Denswil'in golüyle Trabzonspor skoru 2-1'e taşıdı.

22': Fatih Karagümrük'ten Ryan Mendes'in attığı golle beraberlik sağlandı.

15': Visca'nın golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti.

İlk maçta elde edilen bu sonuçla Trabzonspor, rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Trabzonspor - Karagümrük İlk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Berat, Eren, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis Destan

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohdén, Feghouli, Emre, Eysseric, Mendes, Güven

İLGİLİ HABERLER

Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

Yaş şartına uyan öğrencilere 5000 TL yol yardımı! Bakanlık her ay IBAN'a yatıracak

Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
2
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
6
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu

Milli Emlak 33 ilde telefon parasına arsa satıyor! Ömürlük yatırımın en ucuz yolu!

Yaş şartına uyan öğrencilere 5000 TL yol yardımı! Bakanlık her ay IBAN'a yatıracak

Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor

Annelere aylık 11.290 TL maaş bağlanıyor! SGK bunu yapana 12 ay kesintisiz ödeyecek

Altın fiyatları bir düştü bir kalktı! Uzman isim altının 1 ay sonraki kaderini yazdı!

Emeklinin cebini şenlendiren zam yolda! SGK uzmanı Temmuz zammını erken sızdırdı

Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

81 ilde tapusu olanlar dikkat! Bunu yapana devlet her ay kira ödeyecek!

Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı