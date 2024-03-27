108 megapiksel kamerası var: Honor 90 Smart'ın fiyatı ortaya çıktı

Huwaei çatısı altında yer alan bağımsız yolunu çizen Honor, yeni serisiyle beraber telefon tanıtımlarına başladı. 90 Smart modelini Fransa üzerinde piyasaya çıkartılırken bu akıllı telefonun özellikleri ve fiyat bilgisi araştırılmaya başlandı. İşte Honor 90 özellikleri ve fiyat bilgisi...
HONOR 90 SMART ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.8 inç – TFT LCD
60 Hz yenileme hızı
Full HD (2412×1080 piksel) çözünürlük
850 nit parlaklık
İşlemci:MediaTek Dimensity 6020
Arka Kameralar: 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü
Ön Kamera:8 Megapiksel
RAM:4 GB
Depolama:128 GB
İşletim Sistemi:Android 13 tabanlı Magic OS 7.2
Batarya:5330mAh
Şarj Hızı:35W hızlı şarj
Parmak İzi Okuyucusu:Yan tarafa monte parmak izi okuyucu
HONOR 90 FİYAT BİLGİSİ
Sunulan Honor 90 serisi üzerine 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunurken fiyatı ise 270 dolar olarak satışa çıkartılacağı belirtildi.