108 megapiksel kamerası var: Honor 90 Smart'ın fiyatı ortaya çıktı

Huwaei çatısı altında yer alan bağımsız yolunu çizen Honor, yeni serisiyle beraber telefon tanıtımlarına başladı. 90 Smart modelini Fransa üzerinde piyasaya çıkartılırken bu akıllı telefonun özellikleri ve fiyat bilgisi araştırılmaya başlandı. İşte Honor 90 özellikleri ve fiyat bilgisi...



HONOR 90 SMART ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.8 inç – TFT LCD

60 Hz yenileme hızı

Full HD (2412×1080 piksel) çözünürlük

850 nit parlaklık

İşlemci:MediaTek Dimensity 6020

Arka Kameralar: 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü

Ön Kamera:8 Megapiksel

RAM:4 GB

Depolama:128 GB

İşletim Sistemi:Android 13 tabanlı Magic OS 7.2

Batarya:5330mAh

Şarj Hızı:35W hızlı şarj

Parmak İzi Okuyucusu:Yan tarafa monte parmak izi okuyucu



HONOR 90 FİYAT BİLGİSİ

Sunulan Honor 90 serisi üzerine 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunurken fiyatı ise 270 dolar olarak satışa çıkartılacağı belirtildi.