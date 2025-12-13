WhatsApp'ta Meta AI Veri İzni Nasıl Kaldırılır? Adım Adım Rehber

WhatsApp'ta Meta AI Veri İzni Nasıl Kaldırılır?

Aralık ayı itibariyle sosyal medyada yayılan iddialar, "Meta, özel mesajlarımızı yapay zeka eğitimi için kullanacak" endişesini gündeme taşıdı. Meta'nın WhatsApp ve diğer platformlardaki verileri AI modellerinin eğitimi için kullanmasıyla ilgili şüpheler, kullanıcıların gizlilik ayarlarını gözden geçirmesine neden oldu.

Meta, etkileşimleri varsayılan olarak yapay zeka geliştirme süreçlerine dahil etmeyi amaçlasa da kullanıcılara bu uygulamaya itiraz etme hakkı tanıyor. Bu hak, ayarlar içinde gizlenmiş bir form aracılığıyla kullanılabiliyor. Aşağıda adım adım nasıl itiraz edebileceğiniz yer alıyor.

1. Meta AI Sohbetini Açın

WhatsApp ana ekranında, genellikle sağ alt köşede veya sohbet listesinin üzerinde bulunan renkli, yuvarlak Meta AI ikonuna tıklayın. Bu işlem sizi yapay zeka sohbet penceresine yönlendirecektir.

2. Profil ve Bilgi Ekranına Girin

Sohbet ekranı açıldığında üst kısımda görünen Meta AI adını veya bazı sürümlerde sağ üst köşedeki bilgi (i) ikonunu seçerek profil detaylarına ulaşın.

3. "Daha Fazla Bilgi" Seçeneğini Bulun

Açılan menüde yapay zeka ile ilgili açıklamalar göreceksiniz. Buradan "Daha fazla bilgi al" (Learn more about AI) veya benzeri ifadeye tıklayın.

4. Gizlilik Detaylarına İnme

Sizi Meta'nın yapay zeka kullanım şartlarını anlatan bir sayfaya yönlendirecektir. Bu sayfada aşağı kaydırarak "Daha fazla detay gör" veya Gizlilik Politikası bağlantısını bulun.

5. Üçüncü Taraf Verileri ve İtiraz Formu

Uzun metin içinde aramanız gereken bağlantı genellikle metnin orta veya alt kısımlarında yer alır: "Üçüncü taraflardan alınan kişisel bilgilerinizin AI eğitimi için kullanılmasına itiraz edin" anlamındaki linke tıklayın. Karşınıza İtiraz Hakkı Formu (User Rights Request Form) çıkacaktır.

6. Formu Doldurma Adımları

Formda istenen bilgiler şunlardır:

Ülke/Bölge: Türkiye'yi seçin.

E-posta: WhatsApp'a kayıtlı veya aktif kullandığınız e-posta adresini girin.

Talep Nedeni: Verilerinizin kullanılmasından rahatsız olduğunuzu belirten kısa bir açıklama yazın. Örnek metin: "Kişisel verilerimin yapay zeka eğitimi amacıyla işlenmesini istemiyorum ve gizlilik hakkımı kullanarak buna itiraz ediyorum."

Formu doldurduktan sonra Gönder butonuna basın.

7. Doğrulama ve Sonrası

Formu gönderdikten kısa süre sonra Meta, verdiğiniz e-posta adresine bir onay kodu gönderecektir. Bu kodu ilgili ekrana girerek talebinizi doğrulamanız gerekir. Doğrulama tamamlandığında Meta talebinizi incelemeye alır.

Genellikle sistem, Avrupa ve Türkiye gibi KVKK/GDPR yasalarının geçerli olduğu bölgelerde bu itirazları otomatik olarak kabul etmektedir.

Sonuç

WhatsApp içindeki bu gizli form, Meta'nın verilerinizi yapay zeka eğitiminde kullanmasını engellemek için resmi ve etkili bir yoldur. Adımları takip ederek gizlilik hakkınızı kullanabilir ve verilerinizin AI süreçlerinde işlenmesine itiraz edebilirsiniz.