Apple'ın Vision Pro kulaklığı bugün ABD satışa çıktı: Türkiye'de ise ön siparişler açıldı İşte fiyatı ve bilmeniz gerekenler

APPLE VISION PRO ÖN SİPARİŞE AÇILDI: NASIL ALABİLİRSİNİZ?

Apple, 15 yıl önce piyasaya sürdüğü App Store’un ardından, en büyük yeniliğini duyurdu: Vision Pro. Vision Pro, karışık gerçeklik gözlüğü olarak tanımlanıyor. Karışık gerçeklik, hem sanal gerçeklik (VR) hem de artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini bir araya getiren bir kavram. Vision Pro, bu teknolojiyi kullanarak, kullanıcılara hem gerçek dünyayı hem de sanal dünyayı birlikte gösteren, etkileşimli bir deneyim sunuyor. Vision Pro, 2 Şubat’ta piyasaya çıkacak, ancak şimdiden ön sipariş vermek mümkün.



VISION PRO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER?





Gözlük Tasarımı Nasıl? Vision Pro, Apple’ın diğer ürünlerinde olduğu gibi, kumaş ve cam dokunuşlarıyla estetik bir tasarıma sahip. Gözlüğün çerçevesi kumaştan, camları ise camdan yapılmış. Gözlüğün ağırlığı ise 300 gram civarında. Gözlük, siyah, beyaz, gri, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle sunuluyor.

Ekran Kalitesi Nasıl? Vision Pro, her biri 4K TV’den daha fazla piksele sahip olan çift ekranlı bir gözlük. Bu ekranlar, kullanıcılara 100 feet genişliğinde bir görüntü hissi veriyor. Ayrıca, Apple’ın geliştirdiği Spatial Audio teknolojisi sayesinde, sesler de gerçekçi bir şekilde duyulabiliyor.

Hangi Uygulamalar Kullanılabiliyor? Vision Pro, Apple’ın iddiasına göre, ilk günden itibaren 1 milyondan fazla uyumlu uygulamaya sahip olacak. Bu uygulamalar arasında, iOS ve iPadOS’tan tanıdığımız uygulamaların yanı sıra, yeni deneyimler de bulunuyor. Vision Pro ile hem Apple TV+ gibi platformlardan film ve dizi izleyebilir, hem de 3D oyunlar oynayabilir, hem de iş ve eğitim amaçlı uygulamalar kullanabilirsiniz. Apple, Vision Pro için özel olarak geliştirdiği Apple Immersive Video formatını da tanıttı. Bu format, 180 derece 8K kayıtlarla, kullanıcılara kendi anılarını kaydetme ve izleme imkanı veriyor.

Vision Pro Fiyatı Ne Kadar?

Vision Pro, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle, 3.499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AppleCare+ adlı ekstra bir hizmet almak isteyenler, 499 dolar daha ödemek zorunda. Ayrıca, gözlük kullananlar için optik ekler de mevcut. Bu ekler, okuma gözlüğü için 99 dolar, reçeteli gözlük için 149 dolar fiyatla satılıyor.

Apple Vision Pro nedir?



Apple Vision Pro, Apple’ın karışık gerçeklik gözlüğüdür. Karışık gerçeklik, hem sanal hem de artırılmış gerçeklik teknolojilerini bir araya getiren bir kavramdır.

Apple Vision Pro ne zaman çıkacak?

Apple Vision Pro, 2 Şubat 2024’te piyasaya çıkacak. Ancak, şimdiden ön sipariş vermek mümkündür.

Apple Vision Pro’nun fiyatı ne kadar?

Apple Vision Pro’nun fiyatı, depolama seçeneğine göre değişiyor. 256 GB için 3.499 dolar, 512 GB için 3.699 dolar, 1 TB için 3.899 dolar fiyatla satılıyor.