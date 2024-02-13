Intuitive Machines Ay'a ilk ticari inişi gerçekleştirme şansını deniyor!

Houston merkezli uzay şirketi Intuitive Machines, bu ayın sonunda Odysseus adlı bir uzay aracını ay yüzeyine indirmeye çalışacağı gerçek bir ay denemesi için hazırlanıyor. Bu görev Astrobotic'in ocak ayındaki başarısız girişimini takip ediyor. Şirketin Peregrine adlı uzay aracı, yolculuğunu kısa kesen bir itici gaz sızıntısı nedeniyle Ay'a hiç ulaşamamıştı. Peregrine'in başarısızlığı, Intuitive Machines'in IM-1 görevinin, eğer sağlam bir şekilde oraya ulaşırsa, ilk ticari Ay inişi olabileceği anlamına geliyor.

Intuitive Machines, iniş için Ay'ın güney kutbuna yakın Malapert A kraterini hedefleyerek 22 Şubat'ta iniş denemesini gerçekleştirmeyi umuyor. Bu varış tarihi, şirketin Nova-C sınıfı iniş araçlarından biri olan Odysseus'un 14 Şubat ile 16 Şubat arasında bir tarihte SpaceX Falcon 9 roketiyle Dünya'dan ayrılmasına bağlı olduğu ifade ediliyor. Fırlatma penceresi çarşamba günü Türkiye saati ile 20.57’de açılacak.

Odysseus, Intuitive Machines'in bu yıl Ay'a göndermeyi planladığı üç Nova-C iniş aracından ilki olarak biliniyor. Bunların hepsinde ticari yükler ve ajansın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı kapsamında sözleşmeli olarak NASA araçları bulunacak. 4.3 metre boyundaki iniş aracı kabaca bir zürafa büyüklüğünde ve yaklaşık 130 kg kargo taşıyabiliyor. Yumuşak bir iniş gerçekleştirmesi halinde, NASA'nın yaklaşmakta olan mürettebatlı Artemis görevleri de dahil olmak üzere, bölgeye yapılacak gelecekteki geziler hakkında bilgi vermek için kısa ama potansiyel olarak değerli bir görev olacak. Yörüngedeki sondalar, Ay'ın güney kutbunda astronotların geçimi ve hatta yakıt olarak kullanılabilecek su buzuna dair kanıtlar buldu ve bu da burayı insan keşfi için yüksek ilgi alanı haline getirdi.





ODYSSEUS'DA 6 NASA ARACI BULUNUYOR

Güneş enerjisiyle çalışan aracın ve taşıdığı tüm işlevsel ekipmanların, şirketin iniş aracını çalışamaz hale getireceğini söylediği 14 günlük soğuk karanlık dönem olan ay gecesinin başlamasından önce yalnızca bir hafta kadar çalışır durumda olması bekleniyor. Ancak her şey çalışır durumdayken, çeşitli araçlar yüzeyde veri toplayacak. NASA, Intuitive Machines ile 2019'da faydalı yüklerinin teslimatı için 77 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı ve şu anda Odysseus'a binen 6 NASA aracı bulunuyor.

NASA'ya göre bunlardan biri olan Lazer Retroreflektör Dizisi (LRA), inişten sonra Ay'daki konumundan kalıcı bir konum işareti olarak işlev görecek ve gelen uzay araçlarının yüzeyden uzaklıklarını belirlemelerine yardımcı olacak. İniş aracı ayrıca, inişi daha iyi yönlendirmek için hız ve irtifayı ölçen bir sensör olan Hassas Hız ve Menzil Algılama için Navigasyon Doppler LIDAR (NDL) ve gelecekteki görevlerde iletişim ve otonom navigasyonu desteklemek için Lunar Node 1 Navigasyon Göstericisi (LN-1) taşıyacak.