Işık Mikroskobu ile Gözle Görülmeyen Canlıları Nasıl Gözlemleyebiliriz?

Işık Mikroskobu Nedir?

Işık mikroskobu, gözle göremediğimiz mikroorganizmaları incelenebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Işık mikroskobu, ilk olarak 17. yüzyılda icat edilmiş ve o zamandan beri biyoloji, tıp, malzeme bilimi, kimya ve fizik gibi birçok bilim dalında önemli bir araç haline gelmiştir. Işık mikroskobu, nesnelerin görüntüsünü oluşturmak için ışığın kırılma, yansıma, saçılma ve emilme gibi özelliklerinden yararlanır.

Işık Mikroskobunun Parçaları Nelerdir?

Işık mikroskobu temelde iki ana kısımda incelenir: Mekanik kısım ve optik kısım.

Mekanik Kısım; Revolver, tabla, şaryo, makro ve mikro vida

Optik Kısım; Oküler, objektifler, diyafram, kondansör ve ışık kaynağı

Işık Mikroskobunun Kullanımı Nasıldır?

Işık mikroskobunun kullanımı, incelenecek örneğe göre değişiklik gösterebilir. Işık mikrokobu bir örneği en fazla 1000 kat büyüterek gösterebilir. Bu ayarları mikroskobun üzerinde bulunan farklı büyütme güçlerine sahip objektifler ile yaparız. Mikroskobun markası ve güncelliği gibi bazı özelliklerine bağlı olarak ara büyütmeler değişiklik gösterebilmektedir. Örnek verecek olursak objektifler; 4x, 10x, 40x, 100x gibi büyütme güçlerine sahiptir. Oküler (örneği görmemizi sağlayan kısım) ise 10x büyütme gücüne sahiptir. Böylelikle bir örneği okülerxobjektif formülünü kullanarak, inceleme yaptığımız objektifle kaç kat büyüttüğümüzü görebiliriz. Örneğin; 4x ile bakıyorsak aslında 40 kat büyütmüş oluruz. Diğer objektiflerden farklı olarak 100x'de inceleme yapmak istiyorsak özel bir solüsyon (immersiyon yağı) kullanmamız ve bir diğer farkı ise kondansörü yukarı kaldırmanız gerekmektedir.

Mikroskop kullanımı sırasıyla aşağıdaki gibidir: