2023'ün sonuna doğru Avrupa'da akıllı telefon sevkiyatları düştü

Gizmochina'ya göre, küresel alanda akıllı telefon sevkiyat trendlerine benzer şekilde, 2023'ün üçüncü çeyreğinde (30 Eylül 2023'te sona eren) Avrupa'daki sevkiyatlar azaldı.

"Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüş"

Counterpoint Research tarafından Market Monitor hizmeti için hazırlan yeni bir rapora dayanan habere göre, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları geçen yılın aynı dönem verilerine yüzde 11 azalış gösterdi. Samsung ile Apple gibi büyük alan üreticileri de sırasıyla 2011 ve 2014'ten bu yana en kötü çeyreklerini bildirdiler.





Bu rapora dayanılarak hazırlanan haberde, bölgede devam eden ekonomik ve jeopolitik zorluk durumlarının yansıması olarak Batı Avrupa pazarında talebin yüzde 8, Doğu Avrupa pazarında ise yüzde 15 oranında azaldığı belirtildi.

Rapora göre Samsung yüzde 32'lik pazar payıyla liderliğini korurken, Apple yüzde 24'le ikinci sırada yer alırken Realme %22'lik bir pazar payına ulaştı. Honor, bu kapsamda %4'lük pazar payıyla yıllık bazda %8'lik bir iyileşme gösterdi.