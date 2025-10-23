Kocaeli'de Airbus A340, Uçak Park Havacılık ve Bilim Merkezi Oldu

Kocaeli'de Airbus A340'tan Dönüştürülen Uçak Ziyarete Açıldı

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki parkta atıl durumda bulunan Airbus A340 tipi uçak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere ilham vermesi amacıyla restore edilerek tam donanımlı Uçak Park Havacılık ve Bilim Merkezi'ne dönüştürüldü.

Açılışta Yapılan Konuşmalar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, merkezin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin daha ileri bir ülke olması hedeflerine vurgu yaparak, "Aranızdan birileri, uçağın içerisine girdiğinde merak etmeye başlasın. Yarın oldu mu, uçağın..." ifadelerini kullandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise gençlerin merkezden faydalanmasını istediklerini belirterek, "Çok büyük bir yatırım. Bu bölgede gördüğünüz, park düzenlemesi ve merkezden ibaret değil. Bu büyük yatırımdan dolayı Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Merkezin İçeriği ve İmkanlar

Konuşmaların ardından katılımcılar açılışı yapılan merkezi gezdi. Toplam 470 metrekare alana yayılan merkezde ziyaretçiler havacılık tarihini ve teorisini öğrenebilecek, uçak sistemlerini inceleyip simülatörle pilotluk deneyimi yaşayabilecek.

Uçak, bilim merkezi, sergi alanı ve atölye bölümleri olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Ziyaretçilere uçuştaki fizik kurallarından motor teknolojilerine, iletişim sistemlerinden pilotaj becerilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuluyor.

Uçağın altındaki sergi alanında ise hareketli kesitli turbo fan motoru, statik jet motoru, yardımcı güç ünitesi (APU), 6 silindirli interaktif boxer motoru, 9 silindirli yıldız motoru kesiti, mini jet motoru, temel uçak sistemleri deneyim alanları, gerçek uçak antenleri ve aviyonik gösterge sistemleri gibi önemli parçalar yer alıyor.

