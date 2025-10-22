Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İnşaat Sürüyor: Yerelleştirme 11 Milyar Dolar, 2 Bin Şirket

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, projede sağlanan yerelleştirme ve tedarikçi katılımına ilişkin önemli veriler paylaştı. Butckikh, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından düzenlenen Uluslararası Balıkçılık Turnuvası kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yerelleştirme ve tedarikçi katılımı

Butckikh, "Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti lehine vergi ödemeleri dahil yerelleştirme hacmi 11 milyar dolara ulaştı. Projeye farklı aşamalarda tedarikçi ve yüklenici olarak yaklaşık 2 bin şirket katıldı." ifadelerini kullandı. Rosatom'un, nükleer santral inşa ederken yabancı müşterilere kapsamlı çözüm sunduğunu vurguladı.

İstihdam ve inşaat süreci

Butckikh, Türk tedarikçilerin sektöre hızlı uyum sağladığını, üretim süreçlerini adapte edip iyileştirdiğini belirtti. Akkuyu NGS sahasının bölgenin önemli işverenlerinden biri olduğunu söyleyen Butckikh, inşaatın zirve aşamalarında sahada on binlerce kişinin çalıştığını, dört güç ünitesinin tamamı devreye alındığında santralde yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edileceğini ifade etti. Butckikh, "Bu sadece işletme personelidir." dedi.

Güncel inşaat durumuyla ilgili ayrıntılar

Butckikh, saha çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: Üçüncü güç ünitesinde reaktör basınç kabı tasarlanan konumuna yerleştirildi; makine dairesinde türbin ünitesi temelinin montajı ve betonlaması tamamlandı. Dördüncü güç ünitesinde ise kor tutucu kuruldu ve türbin binası temelinin betonlaması yapıldı. Birinci güç ünitesinin devreye alma testleri aşamasında olduğuna dikkat çekildi.

Çevre güvenliği ve balıkçılık turnuvası

Butckikh, modern nükleer santrallerin çevre, insan sağlığı, yerel balıkçılık, tarım ve deniz ekosistemi üzerinde olumsuz etkisi olmadığını savunarak, balıkçılık turnuvalarının bu güvenliği doğrulayan uygulamalardan biri olduğunu belirtti. Uzmanların dozimetrik ve kimyasal kontrollerle balıkları inceleyip suyun insan tüketimine uygun olduğunu doğruladığını söyledi. Akkuyu NGS bölgesinde 2014'ten beri düzenlenen balıkçılık yarışmalarının, elektrik üretimine geçildikten sonra da sürdürüleceği kaydedildi.

Birinci güç ünitesinin kapasitesi ve eğitim

Butckikh, "Birinci güç ünitesi devreye alma kompleksinin tesislerinde genel inşaat ve montaj çalışmaları tamamlandı, ana reaktör adası ekipmanı kuruldu, devreye alma işlemleri ve tüm sistemlerin kontrolü sürüyor." bilgisini verdi. Birinci güç ünitesi işletmeye alındığında tek başına yılda 8,7 milyar kilovatsaatten fazla elektrik üretecek ve bu miktarın örneğin Mersin ve Adana'nın bir kısmında yaşayan 3-4 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayabileceği aktarıldı. Ayrıca Akkuyu NGS işletme personelinin hedefli eğitim programının başarıyla uygulandığı belirtildi.

Basın gezisi

Program kapsamında basın mensupları Akkuyu NGS inşaat sahasını gezdi. Birinci güç ünitesinin çevresinde yürütülen çalışmalar ve santral ekipmanları hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar eğitim merkezinde maketleri ve tam ölçekli simülatör odasını gördü; türbin, reaktör ve elektrik ekipmanının yönetiminde görev alacak işletme personelinin hazırlık süreci hakkındaki bilgilere ulaştı. Program, Doğu Kargo Terminali ve santralin ana tesislerinin panoramik manzarasının izlendiği seyir terası ziyaretiyle sona erdi.

