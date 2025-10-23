Kütahya'da Ulusal Robot Yarışması'nda Dereceye Girenlere Ödüller Verildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kendin Yap Atölyesi tarafından düzenlenen Ulusal Robot Yarışması, Dumlupınar Spor Salonu'nda ilk kez ulusal düzeyde gerçekleştirildi. Yarışmaya 22 ilden gelen ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 211 takım katıldı ve tasarladıkları robotlarla kıyasıya yarıştı.

Final ve Dereceler

Yarışmanın final etabının ardından dereceye girenler belirlendi. Ödül alanlar ve kategorileri şöyle:

Çizgi izleyen robot: Gülce Mahmutoğlu ve Elif Kuşçu

Labirent ustası: Rümeysa ve Zeynep Köse kardeşler

Ortaokul robo futbol: Agah Berk Gündoğdu

Lise robo futbol: Fatih Süleyman Bulgurcu ve Talha Yılmaz

Mini sumo: Muhammet Emin Atılan ve Mustafa Saim Çam

Ödül Töreni ve Protokol

Dereceye girenlere ödülleri; Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Dron Gösterisi

Ödül töreninin ardından, Kazakistan'da düzenlenen Türk Dünyası Mesleki Beceriler Şampiyonası’nda sıfırdan yaptığı dronla şampiyon olan Nafi Güral Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Doruk Cengiz, katılımcılara dron gösterisi sundu.

