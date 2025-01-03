2024'te Savunma Sanayisi 7,1 Milyar Dolar İhracatla Rekor Kırdı

2024'te Savunma İhracatı Yeni Rekor Kırdı

Türkiye, 2024 yılında savunma ve havacılık sanayisi ihracatında önemli bir başarıya imza atarak, 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl ihracatın, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere yüzde 29'luk bir artış gösterdiğini belirtti.

Görgün, bu rakamın 2024 hedefi olan 6,5 milyar doların %11 üzerinde gerçekleştiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, kanıtlanmış teknolojilerimizle dünya sahnesinde oyunun kurallarını yeniden yazıyor, 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek Türkiye’nin adını gururla duyuruyoruz."

Uluslararası işbirliği faaliyetlerinin önemine de dikkat çeken Görgün, Türkiye'nin firmalarının artık belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabildiğini açıkladı. Bu büyük başarıda emeği geçen firmalara, sektör çalışanlarına, Başkanlık personeline, alt yüklenicilere ve KOBİ'lere teşekkürlerini sundu.

Görgün, "Savunma sanayisi ürünlerimiz ve ileri teknolojilerimizle yeni ufuklar açmaya, rekorlar kırmaya ve Türkiye'nin teknoloji gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 2025 yılında, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı artış hedefiyle çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.