KTÜ'de 'Düşünden Gerçeğe Bitirme Projesi Sergisi' Heyecanı

KTÜ Öğrencileri Projelerini Sergiledi!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri, 19. kez düzenlenen 'Düşünden Gerçeğe Bitirme Projesi Sergisi''nde yenilikçi çalışmalarını tanıttı. Bu yıl sergiye, toplamda 140 öğrenci ve 63 proje katıldı.

Projelerden 29'u TÜBİTAK Destekli!

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Atasoy, sergideki projelerden 29'unun TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirterek, bu durumun öğrencilerin sıkı çalışmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Atasoy, ayrıca projelerden 11'inin de Bilimsel Araştırma Projesi desteği aldığını vurguladı.

Atasoy, "Öğrencilerimiz büyük özveriyle çalışarak hem projelerini gerçekleştirdi hem de Türkiye çapında destek aldı. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Serginin Açılışı Heyecan Vericiydi

Açılış, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferdi Cihangir ve Prof. Dr. Yakup Emre Çoruhlu ile Atasoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde de Proje Sergisi

Öte yandan, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde de düzenlenen sergide 50 öğrenci tarafından 30 proje tanıtıldı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ulutaş, projelerin yazılım ağırlıklı olduğunu belirtti ve "Sergide kamera, görüntü işleme, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler, tıbbi bilişim gibi geniş alanda projeler yer alıyor." diye ekledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri, "Düşünden Gerçeğe Bitirme Projesi Sergisi"nde çalışmalarını anlattı. Serginin açılışı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferdi Cihangir ve Prof. Dr. Yakup Emre Çoruhlu ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Atasoy, tarafından yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri, "Düşünden Gerçeğe Bitirme Projesi Sergisi"nde çalışmalarını anlattı. Serginin açılışı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferdi Cihangir ve Prof. Dr. Yakup Emre Çoruhlu ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Atasoy, tarafından yapıldı.