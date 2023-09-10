AB'den 6 büyük teknoloji şirketine sert kurallar

AB 6 büyük teknoloji şirketini keskin bir dille uyardı! Kurallar tek tek paylaşıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AVRUPA BİRLİĞİ YENİ KURALLARI

Avrupa Birliği tarafından yapılan son haberlere göre altı büyük teknoloji şirketine katı kurallar uygulanacak. Komisyon Dijital Piyasalar Yasası kapsamında işletme ve kullanıcılara adil olmayan koşulların dayatılmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Dijital hizmetlerin kullanıma açık kalmasını amaçlayan bu kuralla birlikte bekçi-geçit denetçisi kriterini taşıyan şirketler tespit edildi. Komisyon açıklamalarına göre Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft gibi büyük altı şirket yer alıyor. Bu altı şirketin ilk kez geçit denetçisi olarak sınıflandırıldığı ve 22 temel hizmetin yeni yasayla birlikte yerine getirilmesi için bu şirketlere 6 ay süre verildiği öğrenildi.





Microsoft ve Apple temel platform hizmetlerinde ağ geçidi olarak nitelendirilmeyeceği iddialarını vurguladı ve Bing, Edge, Microsoft Reklamcılık ve Apple iMessage ile ilgili araştırma başlatıldı. Geçtiğimiz sene onaylanan ve dijital platform faaliyetlerinde değişikliğe sebep olacak yasayla birlikte pazar gücünün sınırlandırılması için yeni kurallar uygulanacak. 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük şirketler geçit denetçisi olarak sıralanacak. Teknoloji şirketleri ve dijital platformlar diğerlerinden daha katı kurallara bağlı olacak. Firmalar sektörlerde yaşanan haksız rekabeti önlemek için önlemlere tabii tutulacak. Yasayla birlikte şirketlerdeki mesajlaşma hizmetlerinin birlikte çalışması mümkün hale gelecek ve büyük platformların çeşitli hizmetleri rakip firmaların önünde olması engellenecek. Kullanıcıların ise öncesinde yazılım ve uygulamaları kaldırması engellenmeyecek.

