Adana'da TEKNOFEST 2024 İçin Geri Sayım Başladı

2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için geri sayım başladı. Milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getirecek olan bu etkinlik, katılımcılara eşsiz deneyimler sunmayı hedefliyor.

Festivalin Detayları ve Organizasyon

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, kamu kuruluşları ve teknoloji şirketlerinin iş birliğiyle Adana Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival, akrobasi gösterileri, ileri teknoloji simülasyonlar ve bilimsel atölyeler ile dolu bir etkinlik programı sunacak. Her yaştan katılımcının ilgisini çekecek birçok faaliyet yer alacak.

Yenilikler ve Deneyim Alanları

TEKNOFEST 2024, katılımcılara yeni deneyimler sunacak. "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" adlı deneyim alanı, Anadolu'dan yükselen bilim insanlarının izlerini takip eden bir dijital yolculuk sunacak. Ayrıca, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" katılımcılara Çanakkale cephesi mücadelesini simüle etme imkanı verecek.

Yarışmalar ve Ödüller

Festivalde, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan teknoloji yarışmalarında dereceye girenler, Adana'da ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Bu yarışma Türkiye’nin en başarılı teknoloji takımlarını bir araya getirirken, toplam 500 bin lira ödül dağıtılacak.

Katılım ve Ulaşım Bilgileri

2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festival, bilim, havacılık, dijital deneyim ve mühendislik alanlarında katılımcılara unutulmaz bir ortam sunmayı planlıyor. Ziyaretçiler, festival alanına ulaşım için belirlenen ring alanlarından toplu taşıma araçlarını kullanabilirler. Teknoloji yarışmalarını takip etmek isteyenler ise www.teknofest.org adresinden çevrim içi kayıt yaptırarak hızlı giriş imkanı bulabilirler. Festivalin girişleri ücretsiz olup, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt gerekliliği bulunmamaktadır.