AirPods Pro 2’deki Uyarlanabilir Ses özelliği bir ilki gerçekleştirecek!

Apple, geçen yılki Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) sırasında Adaptif Ses özelliğini duyurdu. Apple, bu özelliğin AirPods Pro'yu takarken en sevilen içeriğe odaklanmaya veya kullanıcıların çevresindekilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olacağını açıkladı. Bu işlev, Kişiselleştirilmiş Ses Seviyesi ve Konuşma Farkındalığını bir araya getirerek kendinizi bir şarkıya veya TV şovuna kaptırabilmenizi ama her zaman geri dönüp çevrenizden haberdar olmanızı sağlıyor.

Şirket, Kişiselleştirilmiş Ses Seviyesi ile zaman içindeki tercihlerinize ve çevrenizdeki ortama göre medya deneyiminize ince ayar yapmak için makine öğreniminden yararlanıyor. Böylece, yakınınızdaki biriyle konuşmaya başlarsanız Konuşma Farkındalığı otomatik olarak tüm medya ses seviyesini düşürüyor, arka plan gürültüsünü azaltıyor ve önünüzdeki sesleri artırıyor.

Aktif Gürültü Engelleme veya Şeffaflık Modu gibi, Adaptif Ses de açabileceğiniz yeni bir seçenek oluyor. Temel olarak, ANC ve Şeffaflık Modu arasında çalışıyor. Zira dış mekân gürültüsünün dinleme deneyiminizi rahatsız etmesine izin vermiyor ama aynı zamanda tüm sesleri de engellemiyor.





KONUŞMAYA BAŞLADIĞINIZDA AİRPODS PRO 2 MÜZİĞİN SESİNİ KISIYOR

Kullanıcıların çalışma saatleri içinde konuşmayı seven bir iş arkadaşının yanındaysa oldukça uyumlu çalışıyor. Kullanıcı konuşmaya başlarsa, Uyarlanabilir Ses özelliği çalan sesi önemli ölçüde azaltıyor ve genellikle başka birinin sesini de tanıyabiliyor. Böylece bir şarkının veya TV’nin sesi kullanıcı konuşmayı bitirdikten hemen sonra tekrar yükselmiyor.

Öte yandan, ANC ile Konuşma Farkındalığını açmak da mümkün. Kullanıcı, konuşmaya başladığında AirPods Pro 2 otomatik olarak Şeffaflık Modu'na geçiyor ve şarkının sesini kısıyor.

AirPods Pro 2, bir şarkıyı mırıldanıyorsanız bir konuşmayı algılamıyor ama yüksek sesle şarkı söylemeye başlarsanız, her seferinde olmasa da Konuşma Farkındalığını tetikliyor. Sokakta veya evde biriyle konuşmaya başladığınızda bu özellik oldukça iyi çalışıyor.