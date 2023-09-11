Apple çok modlu yapay zekaya geçiyor: Rakiplerini geride bırakacak

Apple, çok modlu yapay zeka alanında önemli çalışmalar yürüttüğüne dair haberler geliyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan AppleGPT, ChatGPT'yi geride bırakan bir yapay zeka modeli olarak tanıtılıyor. Ayrıca, Apple'ın bu yapay zeka modelini 200 milyardan fazla parametre üzerinde eğittiği belirtiliyor. Şirketin yapay zekaya büyük yatırımlar yaptığı ve birkaç farklı ekip tarafından birden fazla yapay zeka modeli üzerinde çalışıldığı da kaydediliyor. İşte detaylar...





APPLE YAPAY ZEKA MODELİNDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPACAK

Apple'ın bu alandaki çalışmaları The Information tarafından haberleştirildi ve şirketin diyalogsal yapay zeka birimine "Temel Modeller" adı verildiği ifade edildi. Bu birim, Apple'ın yapay zeka teknolojilerini geliştirmek ve ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir dil modeli olarak biliniyor ve doğal dil işleme alanında önemli bir başarı elde etti. Ancak Apple'ın geliştirdiği AppleGPT'nin, ChatGPT'den daha güçlü ve etkileyici olduğu iddia ediliyor. Apple'ın bu yapay zeka modelini geniş bir parametre seti üzerinde eğitmesi, modelin daha karmaşık ve çeşitli görevleri yerine getirmesine olanak tanıyor.





Apple'ın yapay zekaya yaptığı milyonlarca dolarlık yatırımlar, şirketin bu alanda ciddi bir potansiyel gördüğünü ve gelecekteki uygulamalarda yapay zekanın önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Şirket, yapay zeka teknolojilerini ürünlerinde daha fazla kullanmayı ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Temel Modeller birimi, yapay zeka teknolojilerini geliştirerek Apple'ın rekabetçi bir avantaj elde etmesine yardımcı oluyor. Apple'ın bu teknolojileri nasıl kullanacağı ve hangi ürünlerine entegre edeceği ise zaman içinde daha fazla netlik kazanacaktır.

Sonuç olarak, Apple'ın çok modlu yapay zeka çalışmaları büyük bir ilgi uyandırıyor ve bu çalışmaların gelecekteki ürünlerine ve hizmetlerine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. AppleGPT'nin, ChatGPT gibi önemli bir dil modelini geride bırakması, şirketin yapay zeka alanındaki yeteneklerini gösteriyor ve bu alandaki rekabeti artırabilir.

Apple'ın yapay zeka alanındaki çalışmaları, birbirinden deneyimli yaklaşık 16 üyeden oluşan bir ekibin önderliğinde sürdürülüyor. Bu ekibin içinde bazı eski Google mühendisleri de bulunuyor. Apple'ın yapay zeka çalışmalarının başındaki isim ise 2018 yılında şirkete katılan yapay zeka başkanı John Giannandrea.

Apple'ın yapay zeka birimi, özellikle Siri'nin geliştirilmesine odaklanıyor. Bu birim, Apple'ın sesli asistanı Siri'nin daha gelişmiş ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için çalışmalar yürütüyor. Siri, Apple kullanıcılarının günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak için kullanılan bir yapay zeka tabanlı sesli asistanıdır.

Bunun yanı sıra Apple'ın diğer ekipleri de yapay zeka alanında farklı konular üzerinde çalışıyorlar. Örneğin, bir Görsel Zeka birimi, görüntü oluşturma modelleri üzerinde çalışıyor. Bu birim, görsel içeriklerin daha iyi anlaşılmasına ve işlenmesine yardımcı olan yapay zeka modelleri geliştiriyor. Ayrıca, metinlerin yanı sıra görüntüleri ve videoları tanıma ve üretme yetenekleri olan çok modlu yapay zeka üzerine de araştırmalar yapılıyor.

Apple'ın yapay zeka çalışmalarının en dikkat çeken yönlerinden biri, şirketin yapay zeka modelini 200 milyardan fazla parametre üzerinde eğitmesi. Bu, Apple'ın yapay zeka modelinin oldukça karmaşık ve çeşitli görevleri başarıyla yerine getirebilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Apple'ın bu modelin güçlü bir versiyonunu piyasaya sürdüğü ve bu modelin OpenAI'nin GPT-3.5 tabanlı ChatGPT'den daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

Yapay zeka teknolojilerine yaptığı büyük yatırımlarla, Apple'ın gelecekteki ürünlerinde ve hizmetlerinde yapay zekanın önemli bir rol oynamasını hedeflediği görülüyor. Apple'ın yapay zeka çalışmalarının gelecekteki ürünler ve hizmetler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı, merakla beklenen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Apple'ın bu alandaki rekabetçi avantajını kullanarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçladığı açıkça görülüyor.